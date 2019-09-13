2019-09-13T12:47:22+03:00
Происшествия

«Забывшую» русский язык замначальника свердловских приставов, которую обвиняют во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста

До ноября Елена Сидорова будет на свободе
Олег Галимов
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга отпустил из-под домашнего ареста замначальника свердловского УФССП Елену Сидорову. Об этом рассказала ее подруга Мадина Хайдарова.

- 14 августа на заседании по продлению меры пресечения суд решил отпустить Елену с запретом определенных действий. В частности ей по-прежнему нельзя общаться со свидетелями по ее делу. В том числе и со мной, - пояснила Хайдарова.

Первые месяцы после задержания Сидорова провела в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые месяцы после задержания Сидорова провела в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

Весной этого года женщина была задержана по обвинению во взяточничестве. Как выяснилось, Сидорова вымогала деньги у семьи бывшего депутата Госдумы Валерия Язева.

Как рассказал «КП» осведомленный источник в силовых структурах, замначальника управления получила 800 тысяч рублей за затягивание исполнительного производства.

- Сидорова узнала о производстве в отношении Светланы Язевой – дочери Валерия, - делится источник «КП». – После того, как ее отец покинул Госдуму у компаний его детей и бывшей жены начались проблемы, а большая часть из них уже банкроты и банки забирают имущество через суды. Пристав предложила Светлане «помощь» и получила деньги наличными.

Ранее мы сообщали о том, что во время задержания Сидорова заявила, что «не знает русского языка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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