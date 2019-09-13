«Сможете воплотить свои мечты»: на Урале за 240 миллионов продают элитную виллу с видом на Таватуй

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-13T12:31:03+03:00

Там есть все, что нужно для счастья – озеро, песочек, лес кругом и тишина

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Под Невьянском продают элитную виллу, которая находится на берегу озера Таватуй. Ее цена – 240,8 миллионов рублей. Автор объявления объясняет такие гигантские цифры тем, что это не просто дом, а частное элитное домовладение.

- Резиденция расположена на берегу озера Таватуй, удалена от трассы и проездной дороги, что создает абсолютный акустический комфорт и атмосферу полного загородного уединения, - отмечается в объявлении портала N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Территория участка на 40% покрыта лесом – тут тебе и ели, и пихты, и кедры. Береговая линия озера – 250 «квадратов», даже есть собственный пирс. К озеру очень доступный подход – по песку и мелкой гальке.

Фото: портал N1.RU

- Берег озера и живописная природа вокруг порадуют любителей прогулок и занятий спортом на чистом воздухе. Инфраструктура поселка развита, есть все для комфортного проживания: асфальтированные дороги, школа, детский сад, продуктовые магазины.

Фото: портал N1.RU

В объявлении также отмечается, что покупать не просто станет собственником, но и войдет в круг избранных владельцев вилл и другой элитной недвижимости, а еще сможете «наконец-то воплотить свои мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU