«Сможете воплотить свои мечты»: на Урале за 240 миллионов продают элитную виллу с видом на Таватуй
Под Невьянском продают элитную виллу, которая находится на берегу озера Таватуй. Ее цена – 240,8 миллионов рублей. Автор объявления объясняет такие гигантские цифры тем, что это не просто дом, а частное элитное домовладение.
- Резиденция расположена на берегу озера Таватуй, удалена от трассы и проездной дороги, что создает абсолютный акустический комфорт и атмосферу полного загородного уединения, - отмечается в объявлении портала N1.RU.
Фото: портал N1.RU
Территория участка на 40% покрыта лесом – тут тебе и ели, и пихты, и кедры. Береговая линия озера – 250 «квадратов», даже есть собственный пирс. К озеру очень доступный подход – по песку и мелкой гальке.
Фото: портал N1.RU
- Берег озера и живописная природа вокруг порадуют любителей прогулок и занятий спортом на чистом воздухе. Инфраструктура поселка развита, есть все для комфортного проживания: асфальтированные дороги, школа, детский сад, продуктовые магазины.
Фото: портал N1.RU
В объявлении также отмечается, что покупать не просто станет собственником, но и войдет в круг избранных владельцев вилл и другой элитной недвижимости, а еще сможете «наконец-то воплотить свои мечты».
ИСТОЧНИК KP.RU