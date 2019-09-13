2019-09-13T12:03:13+03:00
Общество

Православная общественность Екатеринбурга одобрила новый крест Покраса Лампаса

Евгений Стоянов
Поделиться:
Новый Супрематический крест уже согласовали с Лампасом. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»Новый Супрематический крест уже согласовали с Лампасом. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»
Изменить размер текста:

Православная активистка и руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова, активно выступавшая против Супрематического креста Покраса Лампаса, одобрила обновленный арт-объект.

Недавно «КП-Екатеринбург» опубликовала обновленное изображение работы уличного художника, которое собираются представить общественности на совещании в мэрии.

Оксана Иванова считает, что новый арт-объект не вызывет недовольство у православной общественности.

- К изображению вопросов нет, это действительно геометрические фигуры, а не крест, - отметила Иванова в разговоре с «Комсомолкой».

Правда, православная общественница против того, чтобы в названии арт-объекта присутствовало слово «крест».

- Мы сразу договаривались, что они (фестиваль Стенограффия. – Прим. Ред.) убирают крест из изображения и названия, а мы не вмешиваемся в их творческую свободу, - уточнила Оксана Иванова.

Напомним, летом известный уличный художник Покрас Лампас нарисовал Супрематический крест на площади Первой Пятилетки. Роспись заняла пространство в 6686 квадратных метров. Через пару недель коммунальщики частично закатали работу в асфальт, сделав переход.

Ситуация вызвала скандал, который вышел на федеральный уровень. Для восстановления работы на Урал должен был прилететь автор картины. Но Покрас Лампас отказался от затеи после того, как православные активисты провели акцию против Супрематического креста, на которой даже прозвучали угрозы в адрес авторов проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пострадать за веру - это честь»: православную активистку, которая устроила митинг возле креста Покраса Лампаса, могут посадить на 15 суток. Сотрудники полиции задержали православную активистку и руководителя Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксану Иванову. Ее обвиняют в организации несанкционированного митинга на площади Первой пятилетки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Работа художника Покраса Лампаса на Уралмаше»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Повесили рекламу на баннер: уральцев, продавших через интернет килограмм наркотиков, отправили под суд
Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт
«Забывшую» русский язык замначальника свердловских приставов, которую обвиняют во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста
Названы причины алкоголизма на Урале
«Сможете воплотить свои мечты»: на Урале за 240 миллионов продают элитную виллу с видом на Таватуй
«Только пули свистят»: в Екатеринбурге стартовал чемпионат по снайпингу [фоторепортаж]
Губернатор Куйвашев устроил опрос о надобности памятника Демидову рядом с аэропортом Екатеринбурга
На территории «Екатеринбург-Экспо» зальют каток за 69 миллионов
Уральский певец разбился на Кипре во время съемок своего клипа
Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста
Разливали в пятилитровые тары: на Урале вскрыли склад с 11 тоннами «паленого» алкоголя
На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4
Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун
Ездят без ремня и автокресла: с начала года в ДТП пострадали 126 юных уральцев
Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья
Подозреваются в разбое: полиция Екатеринбурга разыскивает двух молодых людей
У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи
«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы
«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода
На полтора месяца: свердловские энергетики закрывают проезд рядом с парком Павлика Морозова
«Может быть захоронением»: в Зеленой роще Екатеринбурга временно прекратили реконструкцию
«Вместо голов рубили тыквы»: на Урале прошел казачий «турнир палачей»
Курс на здоровье: в диспансеризации приняли участие 145 тысяч екатеринбуржцев