Православная общественность Екатеринбурга одобрила новый крест Покраса Лампаса

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-13T12:03:13+03:00

Новый Супрематический крест уже согласовали с Лампасом. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

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Православная активистка и руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова, активно выступавшая против Супрематического креста Покраса Лампаса, одобрила обновленный арт-объект.

Недавно «КП-Екатеринбург» опубликовала обновленное изображение работы уличного художника, которое собираются представить общественности на совещании в мэрии.

Оксана Иванова считает, что новый арт-объект не вызывет недовольство у православной общественности.

- К изображению вопросов нет, это действительно геометрические фигуры, а не крест, - отметила Иванова в разговоре с «Комсомолкой».

Правда, православная общественница против того, чтобы в названии арт-объекта присутствовало слово «крест».

- Мы сразу договаривались, что они (фестиваль Стенограффия. – Прим. Ред.) убирают крест из изображения и названия, а мы не вмешиваемся в их творческую свободу, - уточнила Оксана Иванова.

Напомним, летом известный уличный художник Покрас Лампас нарисовал Супрематический крест на площади Первой Пятилетки. Роспись заняла пространство в 6686 квадратных метров. Через пару недель коммунальщики частично закатали работу в асфальт, сделав переход.

Ситуация вызвала скандал, который вышел на федеральный уровень. Для восстановления работы на Урал должен был прилететь автор картины. Но Покрас Лампас отказался от затеи после того, как православные активисты провели акцию против Супрематического креста, на которой даже прозвучали угрозы в адрес авторов проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU