«Только пули свистят»: в Екатеринбурге стартовал чемпионат по снайпингу [фоторепортаж]

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-13T12:55:12+03:00

В Екатеринбурге стартовал чемпионат по снайпингу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигон Свердловского учебного центра съехались 70 профессионалов со всей России

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В эти выходные в Екатеринбурге на полигоне Свердловского учебного центра проходит финал турнира по высокоточной стрельбе – «Евроазиатского чемпионата по снайпингу». На него съехались 70 лучших стрелков со всей России.

Побороться за титул лучшего стрелка съехались 70 снайперов со всей РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования проходит на полигоне Свердловского учебного центраФото: Алексей БУЛАТОВ

Формат соревнований предполагает выполнение около 30 упражнений на дистанции стрельбы от 100 до 1200 метров. В рамках турнира используется уникальная система судейства – все огневые рубежи оснащены 30 видеокамерами, которые в реальном времени транслируют информацию на 5 мониторах.

Какие только вещи там не увидишь!Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в небе над снайперами летают парашютистыФото: Алексей БУЛАТОВ

Вы только посмотрите на них!Фото: Алексей БУЛАТОВ

А больше фотографий мужчин с оружием можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU