«Только пули свистят»: в Екатеринбурге стартовал чемпионат по снайпингу [фоторепортаж]
В эти выходные в Екатеринбурге на полигоне Свердловского учебного центра проходит финал турнира по высокоточной стрельбе – «Евроазиатского чемпионата по снайпингу». На него съехались 70 лучших стрелков со всей России.
Побороться за титул лучшего стрелка съехались 70 снайперов со всей РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Соревнования проходит на полигоне Свердловского учебного центраФото: Алексей БУЛАТОВ
Формат соревнований предполагает выполнение около 30 упражнений на дистанции стрельбы от 100 до 1200 метров. В рамках турнира используется уникальная система судейства – все огневые рубежи оснащены 30 видеокамерами, которые в реальном времени транслируют информацию на 5 мониторах.
Какие только вещи там не увидишь!Фото: Алексей БУЛАТОВ
А в небе над снайперами летают парашютистыФото: Алексей БУЛАТОВ
Вы только посмотрите на них!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU