СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-13T11:38:27+03:00

На территории "Екатеринбург-Экспо" зальют каток за 69 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На территории «Екатеринбург-Экспо» собираются залить ледовый каток за 69,05 миллионов рублей. Конкурс объявил Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области, говорится в документах на портале госзакупок.

- На эти деньги планируется купить комплекс мобильных охлаждаемых плит, холодильную установку, комплект хоккейных бортов, систему осушки воздуха и систему таяния снеговой стружки, - указано в документах.

Поставщика обещают определить 28 сентября. Каток планируется залить к начале зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU