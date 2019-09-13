На территории «Екатеринбург-Экспо» зальют каток за 69 миллионов
Поставщика определят 28 сентября
На территории "Екатеринбург-Экспо" зальют каток за 69 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На территории «Екатеринбург-Экспо» собираются залить ледовый каток за 69,05 миллионов рублей. Конкурс объявил Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области, говорится в документах на портале госзакупок.
- На эти деньги планируется купить комплекс мобильных охлаждаемых плит, холодильную установку, комплект хоккейных бортов, систему осушки воздуха и систему таяния снеговой стружки, - указано в документах.
Поставщика обещают определить 28 сентября. Каток планируется залить к начале зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU