2019-09-13T11:38:27+03:00
Общество

На территории «Екатеринбург-Экспо» зальют каток за 69 миллионов

Поставщика определят 28 сентября
Мария Трапезникова
Поделиться:
На территории "Екатеринбург-Экспо" зальют каток за 69 миллионовНа территории "Екатеринбург-Экспо" зальют каток за 69 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На территории «Екатеринбург-Экспо» собираются залить ледовый каток за 69,05 миллионов рублей. Конкурс объявил Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области, говорится в документах на портале госзакупок.

- На эти деньги планируется купить комплекс мобильных охлаждаемых плит, холодильную установку, комплект хоккейных бортов, систему осушки воздуха и систему таяния снеговой стружки, - указано в документах.

Поставщика обещают определить 28 сентября. Каток планируется залить к начале зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Повесили рекламу на баннер: уральцев, продавших через интернет килограмм наркотиков, отправили под суд
Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт
«Забывшую» русский язык замначальника свердловских приставов, которую обвиняют во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста
Названы причины алкоголизма на Урале
«Сможете воплотить свои мечты»: на Урале за 240 миллионов продают элитную виллу с видом на Таватуй
«Только пули свистят»: в Екатеринбурге стартовал чемпионат по снайпингу [фоторепортаж]
Православная общественность Екатеринбурга одобрила новый крест Покраса Лампаса
Губернатор Куйвашев устроил опрос о надобности памятника Демидову рядом с аэропортом Екатеринбурга
Уральский певец разбился на Кипре во время съемок своего клипа
Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста
Разливали в пятилитровые тары: на Урале вскрыли склад с 11 тоннами «паленого» алкоголя
На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4
Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун
Ездят без ремня и автокресла: с начала года в ДТП пострадали 126 юных уральцев
Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья
Подозреваются в разбое: полиция Екатеринбурга разыскивает двух молодых людей
У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи
«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы
«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода
На полтора месяца: свердловские энергетики закрывают проезд рядом с парком Павлика Морозова
«Может быть захоронением»: в Зеленой роще Екатеринбурга временно прекратили реконструкцию
«Вместо голов рубили тыквы»: на Урале прошел казачий «турнир палачей»
Курс на здоровье: в диспансеризации приняли участие 145 тысяч екатеринбуржцев