2019-09-13T10:45:41+03:00
Общество

Разливали в пятилитровые тары: на Урале вскрыли склад с 11 тоннами «паленого» алкоголя

Практически на всех бутылках не было маркировок
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"
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В Нижнем Тагиле вскрыли склад с контрафактным алкоголем. В двух помещениях, предусмотренных для парковки машин, обнаружили порядка 11 тонн паленого алкоголя.

- В коробках оказался большой ассортимент водки известных марок. Все они были разлиты по бутылкам емкостью 0,5 и 5 литров в пластиковой таре, - рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское». – Часть продукции была без акцизных марок, часть – с поддельными маркировками.

Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"

Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"

Там же оказались 11 канистр (по 10 литров каждая) с этиловым спиртом, а рядом со складом – «Газель», груженая 4 тоннами алкоголя.

- Собственник склада пояснил оперативникам, что сдает в аренду гаражные помещения, а водитель машины рассказал, что занимается только перевозками. Оба, по их словам, никакого отношения к алкоголю не имеют, - добавили в УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"

Фото: пресс-служба УМВД "Нижнетагильске"

Через некоторое время полицейские задержали двух мужчин в одном из складов того же района. При них обнаружили огромный ассортимент водки и коньяк, а также 9 канистр с этиловым спиртом, общим объемом больше 1 000 литров.

Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливаются собственники «паленого» алкоголя и каналы его сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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