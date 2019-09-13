Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-13T10:09:58+03:00

В ночь с 13 на 14 сентября в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть планету Нептун Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проще всего его будет найти по Луне – он будет находиться рядом с ней

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Запасайтесь теплыми пледами и биноклями – этой ночью можно будет увидеть на звездном небе Нептун. Он окажется рядом с Луной и звездой Фи Водолея.

- Луна будет для вас хорошим ориентиром при поиске планеты. Для наблюдения диска потребуется увеличение около 100 крат, - отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: сообщество "Календарь автономических явлений на Урале"

Кстати, в середине августа екатеринбуржцы могли увидеть метеоритный поток и загадать желания.

ИСТОЧНИК KP.RU