2019-09-13T10:09:58+03:00
Общество

Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун

Проще всего его будет найти по Луне – он будет находиться рядом с ней
Мария Трапезникова
Поделиться:
В ночь с 13 на 14 сентября в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть планету НептунВ ночь с 13 на 14 сентября в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть планету НептунФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Запасайтесь теплыми пледами и биноклями – этой ночью можно будет увидеть на звездном небе Нептун. Он окажется рядом с Луной и звездой Фи Водолея.

- Луна будет для вас хорошим ориентиром при поиске планеты. Для наблюдения диска потребуется увеличение около 100 крат, - отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: сообщество "Календарь автономических явлений на Урале"

Фото: сообщество "Календарь автономических явлений на Урале"

Кстати, в середине августа екатеринбуржцы могли увидеть метеоритный поток и загадать желания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский певец разбился на Кипре во время съемок своего клипа
Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста
Разливали в пятилитровые тары: на Урале вскрыли склад с 11 тоннами «паленого» алкоголя
На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4
Ездят без ремня и автокресла: с начала года в ДТП пострадали 126 юных уральцев
Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья
Подозреваются в разбое: полиция Екатеринбурга разыскивает двух молодых людей
У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи
«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы
«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода
На полтора месяца: свердловские энергетики закрывают проезд рядом с парком Павлика Морозова
«Может быть захоронением»: в Зеленой роще Екатеринбурга временно прекратили реконструкцию
«Вместо голов рубили тыквы»: на Урале прошел казачий «турнир палачей»
Курс на здоровье: в диспансеризации приняли участие 145 тысяч екатеринбуржцев