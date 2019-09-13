Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун
Проще всего его будет найти по Луне – он будет находиться рядом с ней
В ночь с 13 на 14 сентября в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть планету НептунФото: Алексей БУЛАТОВ
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Запасайтесь теплыми пледами и биноклями – этой ночью можно будет увидеть на звездном небе Нептун. Он окажется рядом с Луной и звездой Фи Водолея.
- Луна будет для вас хорошим ориентиром при поиске планеты. Для наблюдения диска потребуется увеличение около 100 крат, - отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Фото: сообщество "Календарь автономических явлений на Урале"
Кстати, в середине августа екатеринбуржцы могли увидеть метеоритный поток и загадать желания.
ИСТОЧНИК KP.RU