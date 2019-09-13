Подозреваются в разбое: полиция Екатеринбурга разыскивает двух молодых людей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-13T08:52:46+03:00

В Екатеринбурге полиция ищет двух молодых людей, подозреваемых в разбое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто узнал их, просят обратиться в полицию

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Полиция Екатеринбурга разыскивает двух мужчин, которых подозревают в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предметов, которые они использовали в качестве оружия.

- Разыскиваются жители Свердловской области 25-летний Сергей Акулов и 26-летний Алексей Бородин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Алексей Бородин. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Сергей Акулов. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Всем, кто располагает какой-либо значимой информацией о местонахождении указанных лиц, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 294-13-53 (уголовный розыск), 8 (343) 356-48-47 (следственный отдел) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU