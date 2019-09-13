На полтора месяца: свердловские энергетики закрывают проезд рядом с парком Павлика Морозова
На участке с 13 сентября по 30 октября будут ремонтировать теплосеть
Рядом с парком Павлика Морозова на полтора месяца закроют движение из-за ремонта теплосетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские энергетики временно перекрывают проезд по улице рядом с парком Павлика Морозова. «Кирпичи» поставят на участке от улицы Белинского до дома №16/18б по улице Декабристов.
- С 13 сентября по 30 октября там будут ремонтировать теплосеть, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Весь автотранспорт направят по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского.
Ремонтники просят граждан с понимаем отнестись к временным неудобствам. А водителям напоминают о новых знаках и о том, что перед поездкой следует заранее спланировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU