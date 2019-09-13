Курс на здоровье: в диспансеризации приняли участие 145 тысяч екатеринбуржцев

СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-13T07:39:36+03:00

С мая этого года процедура является обязательным ежегодным мероприятием для горожан всех возрастов

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В Екатеринбурге стартовала кампания по диспансеризации. По данным на 30 августа, в ней приняли участие больше 145 тысяч человек.

- При организации диспансеризации особое внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний, - рассказали в пресс-службе мэрии города. – Диспансеризация включает в себя медосмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития.

Доля людей, которые проходят процедуру во второй раз, в среднем составляет 21,8%. А вот профилактическими медицинскими осмотрами охвачено около 18 тысяч человек.

- В структуре впервые выявленных заболеваний болезни системы кровообращения занимают 39,5%, болезни органов дыхания – 4,6%, заболевания сахарным диабетом – 3,2%. Также впервые выявлено 54 злокачественных новообразования, – сообщил начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.

Кстати, с мая этого года медосмотр или диспансеризация для горожан всех возрастов является ежегодным обязательным условием.

ИСТОЧНИК KP.RU