На Урале за десять минут сгорел деревянный дом
К счастью, никто из жильцов не пострадал
В Ревде сегодня ранним утром сгорел частный деревянный дом, никто из жильцов не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для жителей одного из частных домов в Ревде это утро точно не стало добрым: в 05:16 у них произошел пожар, вспыхнули надворные постройки. Уже через несколько минут на место выдвинулась группа спасателей.
- На площади в 72 «квадрата» также полностью сгорела кровля и стены, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении пожара были задействованы 6 спасателей на 2 спецмашинах.
Уже в 05:38 его полностью ликвидировали, а в 06:35 закончили с проливкой и разбором сгоревших конструкций. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU