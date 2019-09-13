На Урале за десять минут сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 06:15 2019-09-13T06:15:02+03:00

В Ревде сегодня ранним утром сгорел частный деревянный дом, никто из жильцов не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Для жителей одного из частных домов в Ревде это утро точно не стало добрым: в 05:16 у них произошел пожар, вспыхнули надворные постройки. Уже через несколько минут на место выдвинулась группа спасателей.

- На площади в 72 «квадрата» также полностью сгорела кровля и стены, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении пожара были задействованы 6 спасателей на 2 спецмашинах.

Уже в 05:38 его полностью ликвидировали, а в 06:35 закончили с проливкой и разбором сгоревших конструкций. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU