2019-09-12T20:09:46+03:00
Спорт

Начали выездную серию с победы: «Автомобилист» всухую обыграл «Салават Юлаев»

Игра в Уфе закончилась со счетом 2:0
Алина СУРИНА
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Пятая подряд победа ХК Автомобилист в сезоне Фото: соцсетиПятая подряд победа ХК Автомобилист в сезоне Фото: соцсети
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Наши хоккеисты начали выездную серию с победы. ХК «Автомобилист» всухую обыграл «Салават Юлаев». Игра закончилась со счетом 2:0. подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 13-й минуте. Шайбы забросили Доус и Сектон. Голкипер Якуб Коварж записал на свой счёт сухой матч.

- Был хороший накал с обеих сторон. Никто не хотел проигрывать. Поблагодарю нашу команду за правильный характер и стойкость в обороне. Поздравляю нашего вратаря с первым «сухарем». Опасались «Салавата», знали, что первая игра вне дома. Стойко мы отыграли третий период, - главный тренер Андрей Мартемьянов.

Во время игры Найджел Доус сделал свой юбилейный 250 гол в КХЛ. «Автомобилист» остается единственной не проигрывающей в 12-м сезоне КХЛ командой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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