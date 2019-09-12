2019-09-12T19:40:44+03:00
Общество

«Были застигнуты врасплох»: в Серове поймали двух воров металлических деталей дома

Преступников заметили неравнодушные соседи
Алина СУРИНА
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В Серове поймали двух воров металлических деталей домаВ Серове поймали двух воров металлических деталей домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове поймали двух воров металлических деталей дома. Они демонтировали с дома в микрорайоне Сортировка со стен и с пола металлические профили, уголки и арматуру. Преступников заметили неравнодушные соседи и рассказали владельцу имущества. Хозяин дома сразу отправился в полицию.

- Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Те были застигнуты врасплох. С помощью принесенных инструментов (отверток, молотка) они демонтировали со стен и с пола металлические профили, уголки, арматуру и уже приготовили «трофей» для хищения, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Серовский».

Мужчины «кормились» кражами со строения не один раз. Общий ущерб для владельца имущества составил около 15 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации (кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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