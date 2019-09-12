СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-12T19:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная России по боксу проведет в Екатеринбурге открытую тренировку. Показательный бой проведут 8 российских боксеров. Под руководством главного тренера Виктора Фархутдинова команда готовилась к чемпионату мира по боксу сначала в Кисловодске, затем в Златоусте. В Екатеринбург боксеры приехали в прошлую пятницу.

- 13 сентября в 8.00 в тренировочной зоне отеля «Панорама» ул.Куйбышева 44д, которую специально создали для участников чемпионата мира по боксу, открытую тренировку проведет сборная России, - рассказали в департаменте информационной политики.

Уже в эту субботу на ринг «Екатеринбург ЭКСПО» выйдут российские боксеры. В этот день свой первый бой проведет один из лидеров национальной сборной - двукратный чемпион Европы Василий Егоров. В этот же день екатеринбургский ринг протестирует и Глеб Бакши. И третий российский спортсмен, выходящий на ринг - это Илья Попов, самый молодой в команде. Питерскому боксеру в июне исполнилось 19 лет. Всего в составе национальной команды России 8 боксеров.

ИСТОЧНИК KP.RU