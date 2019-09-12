2019-09-12T19:07:08+03:00
Спорт

Сборная России по боксу проведет в Екатеринбурге открытую тренировку

Показательный бой проведут 8 российских боксеров
Алина СУРИНА
Поделиться:
Сборная России по боксу проведет в Екатеринбурге открытую тренировкуСборная России по боксу проведет в Екатеринбурге открытую тренировкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сборная России по боксу проведет в Екатеринбурге открытую тренировку. Показательный бой проведут 8 российских боксеров. Под руководством главного тренера Виктора Фархутдинова команда готовилась к чемпионату мира по боксу сначала в Кисловодске, затем в Златоусте. В Екатеринбург боксеры приехали в прошлую пятницу.

- 13 сентября в 8.00 в тренировочной зоне отеля «Панорама» ул.Куйбышева 44д, которую специально создали для участников чемпионата мира по боксу, открытую тренировку проведет сборная России, - рассказали в департаменте информационной политики.

Уже в эту субботу на ринг «Екатеринбург ЭКСПО» выйдут российские боксеры. В этот день свой первый бой проведет один из лидеров национальной сборной - двукратный чемпион Европы Василий Егоров. В этот же день екатеринбургский ринг протестирует и Глеб Бакши. И третий российский спортсмен, выходящий на ринг - это Илья Попов, самый молодой в команде. Питерскому боксеру в июне исполнилось 19 лет. Всего в составе национальной команды России 8 боксеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние теплые дни: следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождей
«Мы тебе поможем»: Владислав Третьяк поддержал уральского журналиста, который собирает деньги на лечение матери
Ради мира на корейском полуострове: по Екатеринбургу проехал «Зов предков»
«Я предпочитаю мощное, спортивное авто»: звезда «Уральских пельменей» похвасталась поездкой на Rolls-Royce
На уральском заводе второй день подряд ищут рабочего: возможно, он покончил с собой
«Мама, я буду айтишником»: на Урале идут учиться на специальности, связанные с IT-технологиями и строительством
В Нижнем Тагиле женщина ударила гаишника кулаком и вывихнула ему руку
На Урале по дороге в деревню Бессонова сгорела хлебовозка
В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций»
«Похож на чупакабру»: по Уралмашу целый месяц слонялся голенький енот
«Избивал руками и ногами»: екатеринбуржцу дали девять лет тюрьмы за убийство подруги из ненависти
На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля
Очень проголодались: на Урале две школьницы пытались украсть из магазина пельмени и сахар
Екатеринбург - город на оптике: «Ростелеком» завершил трехлетнюю модернизацию сетей связи
В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху