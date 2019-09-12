Последние теплые дни: следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождей
Уже в понедельник температура снизиться до +14
Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Успевайте ловить последние теплые дни. Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождей. Уже в понедельник температура снизиться до +14. Такая температура сохранится и во вторник. В городе в первые дни следующей недели будет переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщают уральские синоптики. Ночью температура будет опускаться до +5.
Напомним, синоптики объявили предупреждение первой степени опасности в городе из-за смога. Предупреждение синоптики вынесли уже второй раз за неделю. Смог продержится в городе до вечера 16 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU