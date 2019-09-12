2019-09-12T18:39:02+03:00
Общество

Последние теплые дни: следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождей

Уже в понедельник температура снизиться до +14
Алина СУРИНА
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Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождейСледующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Успевайте ловить последние теплые дни. Следующая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания и дождей. Уже в понедельник температура снизиться до +14. Такая температура сохранится и во вторник. В городе в первые дни следующей недели будет переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщают уральские синоптики. Ночью температура будет опускаться до +5.

Напомним, синоптики объявили предупреждение первой степени опасности в городе из-за смога. Предупреждение синоптики вынесли уже второй раз за неделю. Смог продержится в городе до вечера 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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