Ради мира на корейском полуострове: по Екатеринбургу проехал «Зов предков»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-12T18:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

По Екатеринбургу на 10 машинах проехал «Зов предков». В автопробеге участвуют представители семи государств, через которые лежит маршрут протяжённостью более 25 тысяч километров. В команде - известные блогеры и журналисты, руководители южнокорейских и российских общественных организаций. В составе экспедиции 47 человек. Стартовав 9 июля из Москвы, они уже проделали путь в Сеул и теперь направляются обратно.

- Основной посыл наших автопробегов - призвать к миру на Корейском полуострове. Маршруты выбираем такие, чтобы как можно шире охватить территорию Евразии, где проживают корейские диаспоры. В крупных городах проводим круглые столы. В Москве, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке провели большие фотовыставки о жизни корейцев, - рассказал руководитель пробега Эрнест Ким.

Фото: пресс-служба администрации

Инициаторы автопробега - общественные корейские организации стран СНГ, Движение «Народная дипломатия», НКА корейцев Московской области, Ассамблея народов России и Ассамблея народов Евразии.

Это уже шестое подобное путешествие. Организаторы стараются посвятить его какой-либо исторической дате. В этот раз автопробег проходит в память 100-летия корейского патриотического движения «1 марта» против японских оккупантов.

Сегодняшний день участники автопробега посвятили знакомству с достопримечательностями столицы Урала. Завтра они продолжат свой путь. Следующая большая остановка будет в Казани. Автопробег завершится в Москве 15 сентября, в национальный праздник корейского народа Чхусок.

ИСТОЧНИК KP.RU