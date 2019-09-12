2019-09-12T16:54:54+03:00
Общество

На Урале по дороге в деревню Бессонова сгорела хлебовозка

Перед машины выгорел полностью
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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На Урале по дороге в деревню Бессонова Ирбитского района сгорела хлебовозка. Перед машины полностью выгорел. У «ГАЗели» оказались повреждены моторный отсек, кабина и колёса. Что случилось с хлебом к сожалению узнать не удалось. Пожар потушили за двенадцать минут.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

- В 14:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, автодорога Малахово-Бобровка.. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены, - рассказали в МЧС свердловской области.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

Напомним, вчера под Екатеринбургом грузовик улетел в кювет и загорелся после столкновения с легковушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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