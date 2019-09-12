2019-09-12T16:30:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций»

Всероссийский забег в столице Урала начнется в 10 утра
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций»В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций». Всероссийский забег в столице Урала начнется в 10 утра. Ранее спортсмены собирались бежать кросс в полдень. Спортивный праздник в этом году пройдет уже в 15 раз. Самое масштабное спортивное состязание осени начнётся с торжественного открытия кросса и гостевого забега. В нем примут участие официальные лица области и города, а также представители команд-участников чемпионата мира по боксу.

- Маршрут кросса, как и в предыдущие годы, пройдёт по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направлении. В связи с этим в день массового забега с 08:30 до 13:00 профильные службы города ограничат движение всех видов транспорта по улице Мира (от улицы Малышева до улицы Первомайской), а с 09:15 до 13:00 - по проспекту Ленина (от улицы Восточной до улицы Мира), - рассказали в департаменте информационной политики.

Массовые забеги начнутся в 10:30. Планируется, что в них примут участие не менее 20 тысяч студентов высших учебных заведений Екатеринбурга. К ним присоединятся команды районов города, состоящие из школьников, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, клубов по месту жительства, учащихся средних специальных учебных заведений, работников предприятий и организаций, ветеранов и всех любителей бега.

Для удобства передвижения всем участникам в преддверие спортивного праздника выдадут специальные карты проезда, с которыми можно будет бесплатно добраться до старта на муниципальном транспорте и вернуться домой. А на маршрутах «Кросса нации» бегунам помогут ориентироваться более сотни волонтёров, прошедших подготовку.

Всероссийский праздник бега закончится церемонией награждения и музыкальным марафоном в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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