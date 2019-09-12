«Похож на чупакабру»: по Уралмашу целый месяц слонялся голенький енот

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-12T15:32:09+03:00

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У енота Миши с самого начала не сложилась судьба. Трехмесячного малыша купила себе уральская пара, а потом решила его перепродать другим хозяевам. Но у них он тоже долго не прожил и при первой же возможности полосатый удрал на волю. Целый месяц бедняга слонялся по городу, а на днях его обнаружили на Уралмаше.

- Его увидели выпившие мужчины, которые шли мимо. Миша висел на дереве высотой с 9-этажный дом. Вообще он больше похож на чупакабру, а не на енота. Эти мужчины вообще думали, что белка, - рассказывает Александра Малышкина, очевидица.

Так Миша выглядел до побега на волю. Фото: Александра Малышкина

На место приехал Евгения Зенкова, который занимается спасанием животных в Екатеринбурге и не только. Но обычно зооспасатель справляется без помощи других, однако в этот раз пришлось вызвать спецтехнику.

- Снять енота можно было только с помощью автовышки. Александра сказала, что оплатит вызов. Я созвонился с водителем и около двух часов мы ждали вышку, - вспоминает Евгений.

Сейчас с Мишей все хорошо, правда, пока он мало похож на миленькую зверушку. Енот почти полностью облысел, вероятнее всего от стресса. Бродягу забрала к себе сама Александра. У нее уже своих таких же экзотических подопечных двое. Скоро Миша поедет к ветеринару.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/731707" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге спасли лысого енота.

ИСТОЧНИК KP.RU