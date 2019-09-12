2019-09-12T15:27:21+03:00
Экономика

ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса

ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания - «На старте»
Поделиться:
Пакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условияПакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условия
Изменить размер текста:

ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания - «На старте». Он создан для компаний и предпринимателей, которые только начинают свое сотрудничество с банком.

Пакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условия, среди которых - бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей.

Главными героями рекламной кампании стали реальные клиенты ВТБ - предприниматели, активно развивающие своt дело. Режиссер ролика Александр Старостин мастерски собрал живые эмоциональные истории в ТВ-ролик, где герои рассказывают о своем опыте и преимуществах сотрудничества с ВТБ.

«Для растущего бизнеса особенно необходимо быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание. Для нашего банка стратегически важно развивать каналы коммуникации с компаниями и предпринимателями и предлагать продукты на основе потребностей различных клиентских групп. Банк ВТБ специально разработал и запустил пакет услуг «На старте», чтобы каждый бизнесмен, не важно - только начинает он свое дело или уже достиг определенных высот - смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания с профессиональной поддержкой банка, при этом концентрируясь на воплощении своих бизнес-идей и достижении целей», - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Рекламная кампания продлится до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале по дороге в деревню Бессонова сгорела хлебовозка
В Екатеринбурге изменили время старта «Кросса Наций»
«Похож на чупакабру»: по Уралмашу целый месяц слонялся голенький енот
«Избивал руками и ногами»: екатеринбуржцу дали девять лет тюрьмы за убийство подруги из ненависти
На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля
Очень проголодались: на Урале две школьницы пытались украсть из магазина пельмени и сахар
Екатеринбург - город на оптике: «Ростелеком» завершил трехлетнюю модернизацию сетей связи
В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху
Ну, как оно? Жителей уральского города напугала история о ночном клоуне-убийце, вышедшем на улицы
ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
В Екатеринбурге госпиталь превратили в творческий центр с рестораном
Хотели сойти за своих: в Екатеринбурге лжегазовики чуть не взорвали дом из-за шланга
В Екатеринбурге откроется гигантский ТРЦ с «мягким кинотеатром» и парком аттракционов
Уральский полицейский хотел заработать 142 тысячи на чужих мотоциклах
«Хотите трезвости - меняйте Конституцию»: уральские эксперты оценили законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Простоят еще 100 лет: львы вернутся в сквер за Оперным театром в Екатеринбурге уже к концу сентября
На Урале здание главного тагильского банка пустили с молотка
В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке
Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез
На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина
Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах
В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки
Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка
Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей
Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок
«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды