На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля
Незрячие пассажиры долго обходились без удобств
В Сухом Логу ИП заставили установить в маршрутках таблички со шрифтом БрайляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сухом Логу прокуратура обязала двух индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, установить в маршрутках таблички Брайля. Во время проверки ни в одном из них ничего такого не было.
- Тогда прокуратура направила в суд требования исправить все нарушения, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Этим предпринимателям вынесены предупреждения.
В скором времени все нарушения были исправлены. Внутри маршруток установили таблички со шрифтом Брайля и на контрастном фоне - с информацией о маршруте.
ИСТОЧНИК KP.RU