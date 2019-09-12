2019-09-12T15:24:14+03:00
Общество

На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля

Незрячие пассажиры долго обходились без удобств
Мария Трапезникова
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В Сухом Логу ИП заставили установить в маршрутках таблички со шрифтом БрайляВ Сухом Логу ИП заставили установить в маршрутках таблички со шрифтом БрайляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сухом Логу прокуратура обязала двух индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, установить в маршрутках таблички Брайля. Во время проверки ни в одном из них ничего такого не было.

- Тогда прокуратура направила в суд требования исправить все нарушения, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Этим предпринимателям вынесены предупреждения.

В скором времени все нарушения были исправлены. Внутри маршруток установили таблички со шрифтом Брайля и на контрастном фоне - с информацией о маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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