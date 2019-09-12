2019-09-12T13:23:24+03:00
Общество

Ну, как оно? Жителей уральского города напугала история о ночном клоуне-убийце, вышедшем на улицы

Несколько дней загадочного незнакомца обсуждали в социальных сетях
Лев ИСТОМИН
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Изображение незнакомца вызвало панику в соцсетях. Фото: портал KU66.RUИзображение незнакомца вызвало панику в соцсетях. Фото: портал KU66.RU
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Жители города Каменск-Уральский в Свердловской области несколько дней испуганно обсуждали в социальных сетях фотографии клоуна-убийцы, который, якобы орудовал по ночам в городе.

О клоуне, сильно напоминающего главного героя фильма «Оно», написала в интернете девушка по имени Полина.

- У нас в Каменске ходит клоун-убийца. На нем не менее трех убийств. Пока что чего видел только на Мартюше (микрорайон города – прим. Ред.). Месяц назад в Байновике он расправился с бабушкой. Вскоре его жертвами стали еще два горожанина, - написала пользователь соцсети.

Фото: группа в ВК "Признавашки Каменск-Уральский

Фото: группа в ВК "Признавашки Каменск-Уральский

Взрослые Каменцы не стали доверять опубликованной информации, а вот молодежь испугалась. Паника охватила жителей города. Дело дошло до того, что на ситуацию вынуждены были отреагировать силовики, пишет информационный портал KU66.RU.

- Мы не подтверждаем эту информацию из социальных сетей, - уверенно заявил глава следственного отдела по городу регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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