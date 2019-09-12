2019-09-12T13:20:48+03:00
Экономика

ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку

ВТБ представляет инновационный сервис выбора квартиры в Екатеринбурге
Поделиться:
ВТБ представляет инновационный сервис выбора квартиры в ЕкатеринбургеВТБ представляет инновационный сервис выбора квартиры в Екатеринбурге
Изменить размер текста:

ВТБ представляет инновационный сервис выбора квартиры в Екатеринбурге – VR-ипотеку. Благодаря очкам виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившийся объект недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. В рамках проекта представлены более 100 аккредитованных объектов банка.

Клиенты банка могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Екатеринбурге, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для нашего региона VR-ипотека – это уникальный проект. ВТБ в рамках своей стратегии развивает цифровые продукты, чтобы клиенты могли получить нужную услугу быстро и на максимально комфортных условиях. VR-ипотека в первую очередь предназначена для тех заемщиков, которые оформляют сделку в другом городе. Часто таким образом приобретаются квартиры для детей, отправляющихся на учебу. Теперь клиентам будет еще проще определиться с выбором недвижимости, не выезжая из города, – достаточно посетить офис банка и надеть VR-очки», — прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

ВТБ впервые представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске и Красноярске. В Екатеринбурге воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Ленина, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля
Очень проголодались: на Урале две школьницы пытались украсть из магазина пельмени и сахар
Екатеринбург – город на оптике: «Ростелеком» завершил трехлетнюю модернизацию сетей связи
В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху
Ну, как оно? Жителей уральского города напугала история о ночном клоуне-убийце, вышедшем на улицы
В Екатеринбурге госпиталь превратили в творческий центр с рестораном
Хотели сойти за своих: в Екатеринбурге лжегазовики чуть не взорвали дом из-за шланга
В Екатеринбурге откроется гигантский ТРЦ с «Мягким кинотеатром» и парком аттракционов
Уральский полицейский хотел заработать 142 тысячи на чужих мотоциклах
«Хотите трезвости – меняйте Конституцию»: уральские эксперты оценили законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Простоят еще 100 лет: львы вернутся в сквер за Оперным театром в Екатеринбурге уже к концу сентября
На Урале здание главного Тагильского банка пустили с молотка
В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке
Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез
На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина
Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах
В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки
Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка
Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей
Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок
«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды