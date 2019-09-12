В Екатеринбурге госпиталь превратили в творческий центр с рестораном

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-12T12:49:37+03:00

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В Екатеринбурге на ВИЗ-Бульваре завершена реконструкция «Синара Центра», которая обошлась в 2 миллиарда рублей. Вместо закрытого госпиталя здесь откроют творческий центр с арт-галереей, концертным залом, винным баром и рестораном.

ИСТОРИЯ ЗАБВЕНИЯ

Культурный объект госпиталь Верх-Исетского завода, построенный в 19 столетии, пустили с молотка три года назад за 23 миллиона рублей рубль с обязательством восстановить памятник по программе государственно-частного партнерства, пишет издание «Наша Газета».

Архитектурный комплекс. Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Объект достался СКБ-банку, который входит в группу компаний «Синара». Что сохранить целостность архитектурного ансамбля, компания выкупила восточный павильон и участок земли под ним.

После госпиталя в здании располагался травмпункт Верх-Исетского района, который выехал оттуда 15 лет назад, позже здесь работал игровой клуб, а потом здание было заброшено.

Когда новый собственник приступил к реконструкции, износ строений составлял 80%, практически ничего не осталось от фундамента. Его пришлось укреплять железобетонными балками. Утраченные архитектурные элементы здания пришлось восстанавливать по архивным чертежам 19 века. Общая стоимость работ составила 1,9 миллиарда рублей.

Вид внутри главного корпуса. Фото: проектная документация

ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ

В восточном павильоне архитектурного комплекса разместится пиццерия, а в западном – бар и ресторан, как и в Ельцин Центре. В главном здании уже создана арт-галерея и концертный зал. Возле центра будут проводить фестивали и ярмарки.

Зал оборудован на 400 место, 300 из которых спрятаны в стене. На их выдвижение уходит меньше минуты. Световое и звуковое оборудование здесь смонтировано на 80% в соответствии с райдерами звезд. Здесь будут показывать спектакли и проводить концерты.

Также в главном здании есть зал приемов на 70 человек, отдельные аудитории для лекций и мастер-классов, отдельный центр творческих инициатив на 100 человек.

Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Общая площадь для творческого пространства – 1,5 «квадратов», треть из них занимает постоянная экспозиция. Остальное пространство легко трансформируется в зависимости от потребностей конкретного мероприятия.

Резюмируя экскурсию по объекту, можно сказать, что у Екатеринбурга появился еще один полноценный центр для активного творческого отдыха. Новая точка притяжения удачно расположена географически и отлично оформлена с учетом современными запросами и сохранением традиций в архитектурном отношении.

ИСТОЧНИК KP.RU