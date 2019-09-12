2019-09-12T12:49:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге госпиталь превратили в творческий центр с рестораном

Теперь это главный конкурент Ельцин Центра
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: проектная документацияФото: проектная документация
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на ВИЗ-Бульваре завершена реконструкция «Синара Центра», которая обошлась в 2 миллиарда рублей. Вместо закрытого госпиталя здесь откроют творческий центр с арт-галереей, концертным залом, винным баром и рестораном.

ИСТОРИЯ ЗАБВЕНИЯ

Культурный объект госпиталь Верх-Исетского завода, построенный в 19 столетии, пустили с молотка три года назад за 23 миллиона рублей рубль с обязательством восстановить памятник по программе государственно-частного партнерства, пишет издание «Наша Газета».

Архитектурный комплекс. Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Архитектурный комплекс. Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Объект достался СКБ-банку, который входит в группу компаний «Синара». Что сохранить целостность архитектурного ансамбля, компания выкупила восточный павильон и участок земли под ним.

После госпиталя в здании располагался травмпункт Верх-Исетского района, который выехал оттуда 15 лет назад, позже здесь работал игровой клуб, а потом здание было заброшено.

Когда новый собственник приступил к реконструкции, износ строений составлял 80%, практически ничего не осталось от фундамента. Его пришлось укреплять железобетонными балками. Утраченные архитектурные элементы здания пришлось восстанавливать по архивным чертежам 19 века. Общая стоимость работ составила 1,9 миллиарда рублей.

Вид внутри главного корпуса. Фото: проектная документация

Вид внутри главного корпуса. Фото: проектная документация

ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ

В восточном павильоне архитектурного комплекса разместится пиццерия, а в западном – бар и ресторан, как и в Ельцин Центре. В главном здании уже создана арт-галерея и концертный зал. Возле центра будут проводить фестивали и ярмарки.

Зал оборудован на 400 место, 300 из которых спрятаны в стене. На их выдвижение уходит меньше минуты. Световое и звуковое оборудование здесь смонтировано на 80% в соответствии с райдерами звезд. Здесь будут показывать спектакли и проводить концерты.

Также в главном здании есть зал приемов на 70 человек, отдельные аудитории для лекций и мастер-классов, отдельный центр творческих инициатив на 100 человек.

Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Общая площадь для творческого пространства – 1,5 «квадратов», треть из них занимает постоянная экспозиция. Остальное пространство легко трансформируется в зависимости от потребностей конкретного мероприятия.

Резюмируя экскурсию по объекту, можно сказать, что у Екатеринбурга появился еще один полноценный центр для активного творческого отдыха. Новая точка притяжения удачно расположена географически и отлично оформлена с учетом современными запросами и сохранением традиций в архитектурном отношении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
На Урале прокуратура заставила ИП установить в маршрутках таблички Брайля
Очень проголодались: на Урале две школьницы пытались украсть из магазина пельмени и сахар
Екатеринбург – город на оптике: «Ростелеком» завершил трехлетнюю модернизацию сетей связи
В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху
Ну, как оно? Жителей уральского города напугала история о ночном клоуне-убийце, вышедшем на улицы
ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
Хотели сойти за своих: в Екатеринбурге лжегазовики чуть не взорвали дом из-за шланга
В Екатеринбурге откроется гигантский ТРЦ с «Мягким кинотеатром» и парком аттракционов
Уральский полицейский хотел заработать 142 тысячи на чужих мотоциклах
«Хотите трезвости – меняйте Конституцию»: уральские эксперты оценили законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Простоят еще 100 лет: львы вернутся в сквер за Оперным театром в Екатеринбурге уже к концу сентября
На Урале здание главного Тагильского банка пустили с молотка
В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке
Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез
На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина
Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах
В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки
Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка
Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей
Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок
«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды