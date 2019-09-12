2019-09-12T12:37:29+03:00
Общество

Хотели сойти за своих: в Екатеринбурге лжегазовики чуть не взорвали дом из-за шланга

Они повесили в подъезде объявление о замене оборудования с логотипом, похожим на "Екатеринбурггаз", чтобы не вызвать подозрений
Мария Трапезникова
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Лжегазовики чуть не взорвали многоэтажный дом в Екатеринбурге из-за неправильно установленного шлангаЛжегазовики чуть не взорвали многоэтажный дом в Екатеринбурге из-за неправильно установленного шлангаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в ночь на 12 сентября аварийная бригада газовиков предотвратила ЧП в одном из многоквартирных домов города. А дело все в том, что накануне днем в одну из квартир пришли люди, которые представились газовиками и убедили жительницу срочно заменить там оборудование. Иначе ей отключат газ. За свою работу они попросили почти 3 тысячи рублей.

- Накануне на подъезде дома было размещено объявление, что некая компания «Свердловскгаз» будет проводить осмотр и замену газового оборудования, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза». – Жильцов призывали быть дома и обеспечить доступ в каждую квартиру.

Вот такие объявления были вывешены в этом доме. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Вот такие объявления были вывешены в этом доме. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Жильцы поверили, отметив, что логотипы у компаний очень похожи друг на друга. После того, как одной девушке заменили шланги, этой же ночью она проснулась от запаха газа в квартире и сразу вызвала аварийную бригаду.

- В квартире ощущался сильных запах газа, который со свистом выходил из установленного накануне шланга, - добавили в пресс-службе.

Шланг был установлен неправильно и мог взорваться в любой момент. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Шланг был установлен неправильно и мог взорваться в любой момент. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Специалисты приехали уже через 17 минут и устранили все неполадки. Оказалось, что шланг был установлен с грубыми нарушениями – газ проходил через множественные трещины. Еще бы чуть-чуть - и дом взлетел бы в воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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