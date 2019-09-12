В Екатеринбурге откроется гигантский ТРЦ с «Мягким кинотеатром» и парком аттракционов
Наверняка вы видели гигантскую развалину на окраине Эльмаша (в сторону Верхней Пышмы), если хоть раз проезжали неподалеку. Так вот, на этом месте строится новый торгово-развлекательный центр Veer Mall, открыть его планируют уже в четвертом квартале 2020 года.
Общая площадь комплекса составит 167 тысяч «квадратов» (включая паркинг), арендопригодная - 76 тысяч «квадратов».
А вот так молл выглядит сейчас. Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"
- Мы достаточно долго изучали рынок кинотеатров и парков развлечений, много смотрели, прежде чем определиться с операторами этих направлений, - отметил руководитель проекта Павел Изотов. – Уверены, что посетители торгового комплекса по достоинству оценят «Мягкий кинотеатр» и «Мегалэнд».
Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"
Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"
В новом ТРЦ откроют семизальный «Мягкий кинотеатр» IMAX и парк развлечений (его площадь – 3 тысяч «квадратов», а высота аттракционов – до 14 метров).
Новый торговый центр на Эльмаше.Рассматриваем объект с высоты. Видео: группа в ВК ТРЦ «Веер молл» Екатеринбург | Изумрудный бор
ИСТОЧНИК KP.RU