2019-09-12T12:13:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроется гигантский ТРЦ с «Мягким кинотеатром» и парком аттракционов

Ленточку перерезать планируют уже в 2020 году
Мария Трапезникова
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Фото: официальный сайт malls.ruФото: официальный сайт malls.ru
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Наверняка вы видели гигантскую развалину на окраине Эльмаша (в сторону Верхней Пышмы), если хоть раз проезжали неподалеку. Так вот, на этом месте строится новый торгово-развлекательный центр Veer Mall, открыть его планируют уже в четвертом квартале 2020 года.

Общая площадь комплекса составит 167 тысяч «квадратов» (включая паркинг), арендопригодная - 76 тысяч «квадратов».

А вот так молл выглядит сейчас. Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

А вот так молл выглядит сейчас. Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

- Мы достаточно долго изучали рынок кинотеатров и парков развлечений, много смотрели, прежде чем определиться с операторами этих направлений, - отметил руководитель проекта Павел Изотов. – Уверены, что посетители торгового комплекса по достоинству оценят «Мягкий кинотеатр» и «Мегалэнд».

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

В новом ТРЦ откроют семизальный «Мягкий кинотеатр» IMAX и парк развлечений (его площадь – 3 тысяч «квадратов», а высота аттракционов – до 14 метров).

Новый торговый центр на Эльмаше.Рассматриваем объект с высоты. Видео: группа в ВК ТРЦ «Веер молл» Екатеринбург | Изумрудный бор

ИСТОЧНИК KP.RU

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