2019-09-12T11:23:54+03:00
Общество

Простоят еще 100 лет: львы вернутся в сквер за Оперным театром в Екатеринбурге уже к концу сентября

Сейчас ими занимаются специалисты по реставрации
Мария Трапезникова
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Львов планируют вернуть на свое законное место уже к концу сентябряЛьвов планируют вернуть на свое законное место уже к концу сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пара львов, которая неизменно украшает сквер за Оперным театром в Екатеринбурге вот уже много лет, может вернуться на свое законное место уже к концу сентября.

Увидев их плачевное состояние, реставраторы еще в начале весны убрали их с улицы, чтобы в будущем привести в порядок. Они уже отсканировали обе скульптуры, чтобы оценить объем повреждений. Сегодня специалисты показали, как проходят работы.

Мастера обещают закончить работу уже через две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастера обещают закончить работу уже через две неделиФото: Алексей БУЛАТОВ

- По словам самих реставраторов, это – несложная работа и не займет много времени. Они уверяют, что закончат уже через две недели, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Из-за прочности материала они могут простоять целыми около 100 лет.

В работе специалисты используют 3D-сканер, чтобы создать точно такую же модель из другого материала и без чертежей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В работе специалисты используют 3D-сканер, чтобы создать точно такую же модель из другого материала и без чертежейФото: Алексей БУЛАТОВ

Схема реставрации такая: специалисты должны снять верхний слой краски, заполнить все дыры и нанести новый слой. С помощью 3D-модели удастся воссоздать точно такие же скульптуры из другого материала без чертежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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