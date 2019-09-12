2019-09-12T11:01:35+03:00
Общество

На Урале здание главного Тагильского банка пустили с молотка

Вместе с головным офисом продают его филиалы и всю мебель
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Нижнем Тагиле здание «Тагилбанка» пустили с молотка. На сайте реестра сведений о банкротстве 11 сентября появилась соответствующая информация.

- На продажу выставлено 53 лота, в том числе 10-этажный головной офис банка, - указано в документе. – Начальная цена здания – 304,8 миллиона рублей. Общая площадь офисов в здании – 8,6 тысячи квадратных метров, также покупатель получит земельный участок площадью 6,7 тысячи квадратных метров.

Там отмечается, что торги будут открыты до 14 октября. Вместе с этим на продажу выставили всю офисную мебель, банковское оборудование, автомобили и логотип «Тагилбанка» (его, кстати, оценили в 48,5 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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