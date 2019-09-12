В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-12T10:56:00+03:00

На площадке установят видеокамеры, чтобы следить за забором. Фото: предоставлено "УЖК "УРАЛ-СТ"

Изменить размер текста: A A

Забор на детской площадке по адресу Боровая,23 в Екатеринбурге минувшей ночью оказался разрушен вандалами.

Детская площадка была построена по федеральной программе "Благоустройство дворов". Ее торжественно сдали на прошлой неделе. Однако, вскоре неизвестные ночью вырезали секцию забора.

Управляющая компания оперативно восстановила недостающий элемент забора, но минувшей ночью все повторилось.

- Секцию сняли сегодня ночью, это произошло уже во второй раз. Мы снова написали заявление в полицию, - рассказала "КП-Екатеринбург" директор УЖК "УРАЛ-СТ" Оксана Емельченко.

Фото: предоставлено "УЖК "УРАЛ-СТ"

Кто именно второй раз наносит ущерб детской площадке в УК не знают, но отмечают, что во время выполнения работ они столкнулись с активным противодействием жильцов дома Боровая,29.

- Весь этот земельный участок в собственности Боровая,23, а ТСЖ Боровая,29 на своем участке организовали только парковочные места. У них детской площадки нет, только парковочные места. Мои жители в прошлом году предлагали финансово поучаствовать в благоустройстве территории под детскую площадку для двух домов, но они (жители Боровой,29. - Прим. ред.) - отказались, - объяснила Оксана Емельченко.

Жители дома, недовольные появлением забора, утверждают, что он мешает проезду к их дому и даже писали жалобу в администрацию Екатеринбурга. Но, как утверждает Оксана Емельченко, на самом деле к Боровой,29 есть сразу три проезда, правда, два из них жители этого дома закрыли бетонными блоками, чтобы организовать парковку.

В полиции "Комсомолке" инцидента с забором подтвердили.

- Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №3. Проводится проверка. После установления ущерба будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В УЖК "УРАЛ-СТ" опасаются, что инциденты с забором могут продолжиться, поэтому они собираются установить на детской площадке видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU