Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-12T10:43:27+03:00

Он заключал с клиентами договоры, а деньги забирал себе

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В Кировграде сотрудника стоматологии, занимающейся изготовлением зубных протезов, обвиняют в мошенничестве. Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Используя свое служебное положение, мужчина оформлял пациентам ложные документы и якобы выдавал им готовые зубные протезы, которых, по факту, не было.

- Таким образом, он совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных на оплату фактически не выполненных работ, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас на бывшего сотрудника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU