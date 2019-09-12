На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-12T10:39:30+03:00

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В Сухом Логу вынесли приговор «черному лесорубу», по вине которого погиб мужчина. Речь идет о 50-летнем инженере лесного хозяйства. Следствием и судом установлено, что в январе-феврале 2019 года он осуществлял незаконную вырубку леса.

- При этом, не имея на то законных оснований, подсудимый дал подчинённым ему работникам указание осуществить вырубку и повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений – деревьев. При выполнении этого незаконного указания было повалено 43 сосны и одна берёза, чем причинён ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Также во время вырубки деревьев произошла трагедия – сосна придавила насмерть мужчину.

- При валке деревьев работник побежал в направлении падения сосны, в результате чего дерево упало на него и причинило ему черепно-мозговую травму, ставшую причиной смерти потерпевшего, - добавили в СУ СКР.

Подсудимый возместил ущерб, нанесенный лесничеству, и избежал реального лишения свободы. Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев заключения условно.

- Выявили факт незаконной рубки леса сотрудники территориального ОВД, которые совместно с нашими коллегами из СКР выясняли обстоятельства гибели одного из лесорубов. Уничтожение леса велось при помощи бензопил «Штиль». Охотники за чужой древесиной успели повалить сосны и берёзу общим объёмом 16 кубометров, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU