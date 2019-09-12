2019-09-12T10:09:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки

Она ушла из дома еще утром 8 сентября
Мария Трапезникова
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней Виноградовой Лидии Афанасьевны. Женщину нашли погибшей на следующий день после поисков.

- Смерть произошла по естественным причинам, - уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт». – Спасатели ничего не могли сделать, так как было уже поздно.

Там также отметили, что бабушка направилась в лес, скорее всего – за грибами. Напомним, что она ушла из дома утром 8 сентября, никто не знал, куда она могла пойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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