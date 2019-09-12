2019-09-12T08:04:30+03:00
Происшествия

«Выскочил прямо под колеса»: на трассе под Екатеринбургом лось спровоцировал лобовое ДТП

К счастью, никто, кроме самого животного, не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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На трассе под Екатеринбургом вчера поздно вечером, около 20:40 произошло ДТП, виновником в котором оказался четырехлапый пешеход. На 47 километре трассы между Карпинском и Волчанском прямо на дорогу выбежал лось – и угодил под колеса Toyota.

- В аварию попали два автомобиля: Toyota и «двенадцатая». Сначала выбежавшего на дорогу лося сбила иномарка, потом ее отбросило на встречку, где она лоб в лоб столкнулась с отечественной машиной, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Четырехлапый виновник погиб на месте. К счастью, 46-летний водитель иномарки и его жена оказались целы и сильно не пострадали. Их осмотрели и отправили домой. В «двенадцатой» тоже все целы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель Toyota ехал с женой из Екатеринбурга, сами они живут в Югорске, - добавили в ГИБДД. – Лося забрали охотоведы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД. Напомним, что недавно на некоторых участках свердловских трасс установили специальные знаки, предупреждающие водителей о диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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