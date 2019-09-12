2019-09-12T06:56:09+03:00
Общество

Второй раз за неделю: Свердловскую область снова захватит смог

Синоптики объявили предупреждение первой степени опасности
Мария Трапезникова
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Синоптики снова объявили предупреждение о смоге - оно продлится до вечера 16 сентябряСиноптики снова объявили предупреждение о смоге - оно продлится до вечера 16 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На всю территорию Свердловской области вернется смог. Это уже второе предупреждение за последние несколько дней, первое синоптики озвучили 9 сентября – и оно должно было продлиться до 20:00 11 сентября.

- На этот раз предупреждение действует с настоящего момента до 20:00 16 сентября, - отметили в Уралгидрометцентре. – Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности.

В это время в воздухе сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных веществ условия. Напомним также, что вчера мы рассказывали о погоде на 12 сентября – в городе будет ветрено и дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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