2019-09-12T06:30:55+03:00
Общество

«Лучше вообще убрать автобусы»: свердловский урбанист Злоказов – о пробках на 8 Марта – Фрунзе

В своей концепции он объяснил, что можно поменять, чтобы облегчить автомобильный трафик на этом участке
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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Екатеринбургский урбанст Владимир Злоказов предложил свой вариант того, как можно поменять перекресток улиц 8 Марта – Фрунзе, чтобы все, в итоге, оказались в плюсе.

Сейчас картина выглядит не очень весело – там, где обычно останавливаются трамваи, установили специальные платформы-остановки. Но ради них пришлось на 1,5 метра сократить автомобильную дорогу и попросту убрать одну полосу. Это привело к большим пробкам на участке.

- Объем транзитного автомобильного трафика было бы очень неплохо уменьшить — например, с двух полос движения в каждую сторону до одной полосы в каждую сторону, - отмечает Злоказов.

Концепция 2012 года. Фото: Владимир Злоказов

Концепция 2012 года. Фото: Владимир Злоказов

Он также говорит, что для того, чтобы свести пробки на минимум, нужно вообще убрать с дорог автобусные маршруты, а вместо них пустить трамваи.

- Нужно сделать трамвай полноценным видом транспорта на всем протяжении дороги, - объясняет он. – А для этого нужно построить недостающий участок между Радищева и Ленина, а еще лучше — между Радищева и Челюскинцев, постепенно перенести автобусные маршруты на другие улицы, и уже тогда запускать процесс трансформации улицы в целом.

Фото: Яндекс.Панорамы

Фото: Яндекс.Панорамы

Еще одна его идея: оставить по одной полосе только для поворота направо, а вторую увести в прямом направлении. Это бы помогло разгрузить улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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