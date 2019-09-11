2019-09-11T18:57:28+03:00
Происшествия

Трое взрослых и 11-месячный малыш в больнице: под Екатеринбургом «Шевроле» столкнулся со встречным грузовиком

От удара «ДАФ» улетел в кювет и загорелся
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеозаписиФото: скриншот с видеозаписи
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Под Екатеринбургом «Шевроле» столкнулся со встречным грузовиком. От удара «ДАФ» улетел в кювет и загорелся. В ДТП пострадали четыре человека: водитель автомашины «ДАФ» и три человека, которые находились в автомашине «Шевроле Лачетти». В легковушке в сторону Тюмени водитель вез мать с 11-месячным ребенком. Родители получили переломы.

- Благодаря тому, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту, серьезных травм не получил. Авария произошла на 65 километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» в шестом часу вечера, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. - По предварительным данным 28-летний водитель «Шевроле Лачетти» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ДАФ», под управлением водителя 1959 года рождения.

В ДТП на Тюменском тракте перевернулась фура.Видео: Вконтакте

Сотрудники МЧС потушили грузовик и провели деблокировку автомашины «Тойота», чтобы достать пострадавшего. Все участники аварии госпитализированы в Белоярскую центральную больницу. Движение на участке дороги, где произошло ДТП было временно ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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