2019-09-11T18:10:37+03:00
Общество

Прыгун из Екатеринбурга победил в международном конкурсе блогеров

Егор Пупынин ведет блог о прыжках в разных видах спорта
Алина СУРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прыгун из Екатеринбурга победил в международном конкурсе блогеров. Егор Пупынин ведет блог о прыжках в разных видах спорта. Сейчас на его канале 83 154 подписчика. Конкурс YouTube NextUp создан для того, чтобы рассказать о талантливых блогерах, на которых стоит обратить внимание. Егор Пупынин стал одним из перспективных талантов.

- Основными критериями отбора стали: оригинальность контента, целостность истории, потенциал обучения продакшн, потенциал развития на YouTube, соответствие основным ценностям видеохостинга, - Джавид Асланов, руководитель партнерской программы YouTube в России, Турции, Израиле, Украине и странах СНГ.

Победители Next-Up 2019 пройдут пятидневное интенсивное обучение с профессиональной съемочной группой, специалистами команды YouTube, приглашенными спикерами и топовыми блогерами в Москве. Программа была запущена в 2011 году, и за это время уже более 500 авторов прошли обучающий курс в 14 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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