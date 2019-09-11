На Урале 53 работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
На Урале 53 работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Предприятие не выплатило 1,3 миллиона Без зарплаты сидели работники муниципального предприятия города Арти. Нарушение трудового законодательства прокуратура нашла в ходе проверки деятельности МУП Артинского городского округа «Водоресурс».
- В ходе надзорных мероприятий установлено, что за период с февраля по июнь 2019 года на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 53 сотрудниками в размере около 1,3 миллиона рублей.С целью восстановления нарушенных прав работников предприятия прокуратура в мае - июле 2019 года направила 53 заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы, которые судом удовлетворены.
После вмешательства прокуратуры работникам полностью выплатили зарплату, а главному бухгалтеру предприятия объявлен выговор. Женщина переведена на должность ниже. Кроме того, следственными органами в отношении и.о. директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Учитывая, что исполняющий обязанности директора предприятия дал признательные показания, в полном объеме выплатил заработную плату и принес официальные извинения, судом в отношении него применена мера в виде судебного штрафа.
Кроме того, в рамках исполнения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» исполняющий обязанности директора предприятия переведен на должность главного инженера предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU