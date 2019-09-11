СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-11T17:36:37+03:00

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На Урале 53 работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Предприятие не выплатило 1,3 миллиона Без зарплаты сидели работники муниципального предприятия города Арти. Нарушение трудового законодательства прокуратура нашла в ходе проверки деятельности МУП Артинского городского округа «Водоресурс».

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что за период с февраля по июнь 2019 года на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 53 сотрудниками в размере около 1,3 миллиона рублей.С целью восстановления нарушенных прав работников предприятия прокуратура в мае - июле 2019 года направила 53 заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы, которые судом удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры работникам полностью выплатили зарплату, а главному бухгалтеру предприятия объявлен выговор. Женщина переведена на должность ниже. Кроме того, следственными органами в отношении и.о. директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Учитывая, что исполняющий обязанности директора предприятия дал признательные показания, в полном объеме выплатил заработную плату и принес официальные извинения, судом в отношении него применена мера в виде судебного штрафа.

Кроме того, в рамках исполнения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» исполняющий обязанности директора предприятия переведен на должность главного инженера предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU