В Екатеринбурге хирурги госпиталя ветеранов войн провели сложнейшую операцию 91-летней пациентке

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-11T15:31:08+03:00

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В Свердловском областном госпитале ветеранов войн хирурги провели уникальную операцию по лечению сердечно-сосудистой патологии 91 летней пенсионерке. Пожилой женщине установили двухкамерный кардиостимулятор и удалили тромб плечевой артерии. В результате оперативного вмешательства пациентке был восстановлен как сердечный ритм, так и предотвращена ампутация руки.

- Благодаря врачам и медицинским сестрам госпиталя, которые сделали мне операцию, я могу радоваться жизни, общаться с детьми и внуками. После операции чувствую себя очень хорошо и готовлюсь здоровой поехать домой», - рассказывает Александра Лескина, пациентка госпиталя, ветеран Великой Отечественной войны.

Врачи отмечают, что до 100% пациентов старшей возрастной группы в той или иной степени страдают различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, подобные операции дадут возможность не только сохранить жизнь, но и продлить активное долголетие.

В планах развития отделения сосудистой хирургии Свердловского областного госпиталя расширение спектра имплантируемых устройств и методик оперативного лечения аритмий.

ИСТОЧНИК KP.RU