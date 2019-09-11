«Им не место в нашем заведении»: в караоке-баре Екатеринбурга запретили песни Тимати и Гуфа
На такой шаг пошли в баре «Огонек».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
После того как Тимати и Гуф сняли самый ненавистный клип за всю историю, многие стали негативно относится к их творчеству. В Екатеринбурге и вовсе решили внести в черный список их песни. На такой шаг пошли в баре «Огонек».
- Караоке «Голос Огонька» добавляет в чёрный список все песни Тимати и Гуфа. Им не место в нашем заведении! Думаю, наши гости поймут и поддержат эту инициативу, - сообщил в Facebook ресторатор Евгений Кексин.
Напомним, что прошлой осенью Гуф тайно встречался с юной жительницей Урала Яной Шевцовой.
ИСТОЧНИК KP.RU