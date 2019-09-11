«Лучше черную стену оставить»: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге стерли «Правду»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-11T13:45:58+03:00

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В сквере у Драмтеатра белой краской замазали надпись «Правда-матка», которая располагалась на фасаде вентиляционной будки.

Это место, кстати, неоднократно видоизменялось: сначала была «Правда в силе?» от уличного художника Славы ПТРК, затем «Правда в Лиле?» с портретом Маяковского рядышком, последним этапом стала «Правда-матка» от неизвестных мастеров. Фотография пустого варианта появилась в сообществе «SAH chat». Один из пользователей сразу предложил вернуть на стену «Лилю».

- Не стоит. Лучше всего просто черную стену теперь сделать, - высказался в ответ Слава ПТРК, автор первоначального варианта.

Кстати, не так давно на Октябрьской площади появился бесноватый шар от художника Ромы Инк, однако меньше чем через сутки его смыли коммунальщики.

ИСТОЧНИК KP.RU