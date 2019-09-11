С чаем и историями: Музей истории Екатеринбурга зовет горожан на «длинный стол»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-11T13:59:56+03:00

Музей истории Екатеринбурга готовится провести "день длинного стола", во время которого эксперты и горожане поговорят об истории города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Музей истории Екатеринбурга снова удивляет необычными решениями – на этот раз организаторы готовятся провести «День длинного стола» в рамках презентации новой идеи. Масштабный проект под названием «Квартал 89» приурочен к 25-летнему юбилею музея, который состоится в следующем году.

«Квартал 89» - это альтернативное название квадрата улиц Ленина – Тургенева – Первомайская – Карла Либкнехта. Именно так его обозначали на картах в 20-х годах прошлого века. Его протяженность всего 1 000 метров.

– Это один из знаковых центральных кварталов города, который можно рассматривать как Екатеринбург в миниатюре, - объясняет директор МИЕ Сергей Каменский. – За свою историю он пережил все этапы становления города, а на его территории в разное время находились все необходимые для успешного функционирования социальные институты – больница, школа, банк, кладбище и так далее.

Первая встреча в рамках нового проекта состоится на площадке МИЕ уже в эту пятницу, 13 сентября, в 18:00. Она пройдет в рамках «длинного стола» - с чаем и интересными историями от тех, кто помогал в «трансформации» Музея Свердлова в Музей истории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU