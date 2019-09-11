2019-09-11T12:05:48+03:00
Происшествия

Очень разозлились: на Урале два парня до смерти избили товарища

В момент ссоры все были в нетрезвом виде
Мария Трапезникова
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Молодые люди поссорились со своим товарищем и решили избить его до смертиМолодые люди поссорились со своим товарищем и решили избить его до смертиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде под суд отправляют двух молодых людей 25 и 19 лет, которых обвиняют в убийстве соседа.

- В конце июня этого года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились со своим знакомым. Ему тоже было 19 лет, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Молодые люди избили его.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой скончался еще до приезда «скорой». Для того, чтобы установить точные причины смерти, были допрошены свидетели и проведено множество судэкспретиз. Сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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