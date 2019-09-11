«Была зеленого цвета и плохо пахла»: в Екатеринбурге уничтожили 2 тонны говядины

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-11T13:06:29+03:00

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В Екатеринбурге Управление Россельхознадзора совместно с УФСБ России по региону уничтожили почти 2 тонны санкционных мяса и яблок.

- В ходе проверки на одном складе продовольственной базы было выявлено 430 килограмм яблок без маркировок, на другом – 110 килограмм яблок без документов, подтверждающих их свежесть, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. – Все фрукты были изъяты и уничтожены.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Помимо этого, по всей области обнаружили еще 14 складов с санкционкой. На них нашли 1,3 тысячи килограмм говядины без клейм и маркировки, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранились они в киосках антисанитарных условиях. Все было также уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU