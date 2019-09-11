«Въехала в него сзади»: на Урале «Газель» врезалась в автобус с пассажирами
Прокуратура Нижнего Тагила проверяет автобус, в котором из-за аварии пострадало несколько находящихся в салоне пассажиров. Инцидент произошел сегодня утром около 9:15 – на остановке Восточного шоссе столкнулись две «Газели».
- Автобусы двигались в попутном направлении. Один остановился, чтобы высадить пассажиров, а второй въехал в него сзади, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Во втором пассажиров не было.
Небольшие травмы получили два пассажира, они отказались от госпитализации, а вот третью пострадавшую отправили в больницу.
Сейчас этим делом занимается прокуратура: она проверит, в каких условиях провозят пассажиров. Особое внимание обещают обратить на соблюдение норм труда и отдыха самих водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU