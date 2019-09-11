«Машина просто всмятку»: в Екатеринбурге на Уралмаше легковушка врезалась в дерево, два человека в больнице

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-11T09:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на Уралмаше вчера поздно вечером, около 23:00, произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель легковушки Mitsubishi не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

- Автомобиль при движении по улице 40 лет Октября со стороны Кировоградской допустил съезд на обочину, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Два молодых человека, которые находились в этот момент в машине, получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы в больницу №23.

ИСТОЧНИК KP.RU