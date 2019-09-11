На ремонт Свердловской ТЭЦ уйдет 25 миллионов
Ремонтные работы пройдут для того, чтобы жители не остались без тепла
На ремонт Свердловской ТЭЦ уйдет 25 миллионов. Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"
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Энергетики отремонтируют Свердловскую ТЭЦ за 25 миллионов рублей – там начались работы по перевооружению технологических газопроводов водогрейного котла №13.
- Газовое оборудование оснастят автоматической системой проверки плотности закрытия предохранительных запорных клапанов – это исключит ошибки, связанные с человеческим фактором, при растопке котла, - отметили энергетики.
Все эти работы позволят повысить безопасность работы энергообъекта и не оставить жителей без тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU