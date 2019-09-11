СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-11T08:27:32+03:00

На ремонт Свердловской ТЭЦ уйдет 25 миллионов. Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Ремонтные работы пройдут для того, чтобы жители не остались без тепла

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Энергетики отремонтируют Свердловскую ТЭЦ за 25 миллионов рублей – там начались работы по перевооружению технологических газопроводов водогрейного котла №13.

- Газовое оборудование оснастят автоматической системой проверки плотности закрытия предохранительных запорных клапанов – это исключит ошибки, связанные с человеческим фактором, при растопке котла, - отметили энергетики.

Все эти работы позволят повысить безопасность работы энергообъекта и не оставить жителей без тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU