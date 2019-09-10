Их собачье дело: на Кольцовской таможне состязаются лучшие служебные псы
На этой неделе в Екатеринбурге на Кольцовской таможне 19 кинологов собаками сразу нескольких таможен ведут борьбу за первенство в Открытом кубке.
Задач много, а времени на их выполнение - в обрезФото: Алексей БУЛАТОВ
В соревнованиях принимают участие специалисты со служебными псами Кольцовской таможни, а также Уральской оперативной таможни, Тюменской и Челябинской таможен, из полиции, полиции на транспорте, Государственной службы исполнения наказаний и Центра дрессировки.
Искать опасные вещества непростоФото: Алексей БУЛАТОВ
На протяжении трех дней надрессированные псы показывают умения в поиске наркотических средств в багаже, в одежде. Также они демонстрируют навыки послушания.
- Профессиональный кинолог должен чувствовать свою собаку и направлять ее работу, - рассказывают организаторы. – Все этапы строго ограничены по времени, главная задача – вовремя сориентироваться.
Главное на службе - умение слушаться кинологаФото: Алексей БУЛАТОВ
Все собаки попадают на службу в подразделения с раннего возраста, проходя тщательный отбор. Чаще всего сюда берут псов с родословной, а вот порода значения не имеет. Главное – сильный и выносливый характер.
Активность помогает в непростой работеФото: Алексей БУЛАТОВ
Подробный фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.
В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовиков.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU