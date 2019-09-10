2019-09-10T22:28:54+03:00
Общество

Их собачье дело: на Кольцовской таможне состязаются лучшие служебные псы

Здесь проводят Открытый кубок
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На службе не важна порода - важен характерНа службе не важна порода - важен характерФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На этой неделе в Екатеринбурге на Кольцовской таможне 19 кинологов собаками сразу нескольких таможен ведут борьбу за первенство в Открытом кубке.

Задач много, а времени на их выполнение - в обрез Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задач много, а времени на их выполнение - в обрезФото: Алексей БУЛАТОВ

В соревнованиях принимают участие специалисты со служебными псами Кольцовской таможни, а также Уральской оперативной таможни, Тюменской и Челябинской таможен, из полиции, полиции на транспорте, Государственной службы исполнения наказаний и Центра дрессировки.

Искать опасные вещества непросто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Искать опасные вещества непростоФото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении трех дней надрессированные псы показывают умения в поиске наркотических средств в багаже, в одежде. Также они демонстрируют навыки послушания.

- Профессиональный кинолог должен чувствовать свою собаку и направлять ее работу, - рассказывают организаторы. – Все этапы строго ограничены по времени, главная задача – вовремя сориентироваться.

Главное на службе - умение слушаться кинолога Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное на службе - умение слушаться кинологаФото: Алексей БУЛАТОВ

Все собаки попадают на службу в подразделения с раннего возраста, проходя тщательный отбор. Чаще всего сюда берут псов с родословной, а вот порода значения не имеет. Главное – сильный и выносливый характер.

Активность помогает в непростой работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активность помогает в непростой работеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.

В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовиков.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Одна неделя. Один мир. Один фестиваль»: в Екатеринбурге пройдет фестиваль короткометражек
На проведение Универсиады-2023 Свердловская область планирует направить более 14 миллиардов рублей
В Свердловскую областную больницу для тяжелобольных детей купили уникальный аппарат
Власти Екатеринбурга изменили порядок проведения опроса граждан
Семь улиц Екатеринбурга назовут в честь советских музыкальных деятелей
«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В Екатеринбурге ищут проектировщика, который обновит остановки общественного транспорта
На Урале детям выдали жизненно необходимые медизделия только после вмешательства прокуратуры
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему деньги на город расходуются медленно
Горячая штучка: обнаженная екатеринбурженка может попасть на обложку Playboy
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android
«Уже готовятся к выписке»: в уральской больнице родился 30-тысячный младенец
Когда опрессовки затянулись: жителям уральского поселка вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры
ВТБ: уральцы в 1,5 раза увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом