Их собачье дело: на Кольцовской таможне состязаются лучшие служебные псы

10 Сент. 22:27 2019-09-10T22:28:54+03:00

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На этой неделе в Екатеринбурге на Кольцовской таможне 19 кинологов собаками сразу нескольких таможен ведут борьбу за первенство в Открытом кубке.

Задач много, а времени на их выполнение - в обрезФото: Алексей БУЛАТОВ

В соревнованиях принимают участие специалисты со служебными псами Кольцовской таможни, а также Уральской оперативной таможни, Тюменской и Челябинской таможен, из полиции, полиции на транспорте, Государственной службы исполнения наказаний и Центра дрессировки.

Искать опасные вещества непростоФото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении трех дней надрессированные псы показывают умения в поиске наркотических средств в багаже, в одежде. Также они демонстрируют навыки послушания.

- Профессиональный кинолог должен чувствовать свою собаку и направлять ее работу, - рассказывают организаторы. – Все этапы строго ограничены по времени, главная задача – вовремя сориентироваться.

Главное на службе - умение слушаться кинологаФото: Алексей БУЛАТОВ

Все собаки попадают на службу в подразделения с раннего возраста, проходя тщательный отбор. Чаще всего сюда берут псов с родословной, а вот порода значения не имеет. Главное – сильный и выносливый характер.

Активность помогает в непростой работеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/731297" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге начались соревнования по служебному собаководству среди силовиков.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU