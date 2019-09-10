2019-09-10T19:26:49+03:00
Общество

На проведение Универсиады-2023 Свердловская область планирует направить более 14 миллиардов рублей

Четыре миллиарда выделят уже в следующем году
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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Свердловская область планирует направить на проведение Универсиады-2023 более 14 миллиардов рублей. Четыре миллиарда выделят уже в следующем году. Об этом на заседании согласительной комиссии по формированию бюджета заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.

- В проекте бюджета Свердловской области на 2020 год заложены 4,1 миллиарда рублей на Универсиаду. На 2021 год заложена сумма в 3,5 миллиарда, а на 2022-й - 2,9 миллиарда рублей. К этим суммам добавятся деньги из федерального бюджета, - рассказала Галина Кулаченко.

На первом заседании согласительной комиссии обсуждали формирование бюджета региона на следующий год и плановый период (2021–2022 годы). В целом за все годы (с учетом 2023 года) область планирует направить на проведение Универсиады больше 14 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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