На проведение Универсиады-2023 Свердловская область планирует направить более 14 миллиардов рублей
Свердловская область планирует направить на проведение Универсиады-2023 более 14 миллиардов рублей. Четыре миллиарда выделят уже в следующем году. Об этом на заседании согласительной комиссии по формированию бюджета заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.
- В проекте бюджета Свердловской области на 2020 год заложены 4,1 миллиарда рублей на Универсиаду. На 2021 год заложена сумма в 3,5 миллиарда, а на 2022-й - 2,9 миллиарда рублей. К этим суммам добавятся деньги из федерального бюджета, - рассказала Галина Кулаченко.
На первом заседании согласительной комиссии обсуждали формирование бюджета региона на следующий год и плановый период (2021–2022 годы). В целом за все годы (с учетом 2023 года) область планирует направить на проведение Универсиады больше 14 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU