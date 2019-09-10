В Свердловскую областную больницу для тяжелобольных детей купили уникальный аппарат

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-10T18:45:07+03:00

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Для детского отделения анестезиологии-реаниматологии Свердловской областной клинической больницы №1 купили систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Аппарат позволяет спасать тяжелейших пациентов. Он используется для насыщения крови кислородом и поддержания жизнедеятельности пациентов при развитии острой сердечной недостаточности после проведения кардиохирургических операций.

- После операции на сердце у некоторых пациентов развивается острая сердечная недостаточность, так как организм испытывает глобальную перегрузку. А использование ЭКМО, скажем так, дает организму «передышку». Это помогает сердцу, легким и всему организму в целом адаптироваться после операции», - пояснил заведующий детским отделением реаниматологии-анестезиологии СОКБ №1 Алексей Свалов.

Инструктаж по эксплуатации оборудования провел специалист Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. В отделении, где работает Максим Махалин, уже пять подобных аппаратов. Ежегодно к ним подключают от 20 до 50 пациентов с острой сердечной недостаточностью. И благодаря применению этой технологии около трети тяжелейших пациентов удается спасти. По мнению специалистов ОКБ, использование ЭКМО даст дальнейший виток в развитии детской кардиохирургии в Свердловской области.

- Некоторых пациентов с выраженной острой легочной и сердечной недостаточностью просто не спасти без использования такого оборудования. А этот аппарат, позволяющий полностью протезировать функции сердца и легких до их восстановления, делает это возможным, - добавил заведующий детской кардиохирургией СОКБ №1 Константин Казанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU